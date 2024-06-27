İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı nedeniyle pazar günü belirli saatler arasında hizmet verecek.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, “30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 30.06.2024 Pazar günü 07.00 -10.00 saatleri arasında açık tutulacak olup sınava girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K) başvuruları alınacaktır” denildi.