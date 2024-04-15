Çorum İl Özel İdaresi, yol hizmet ağında bulunan tüm köy ve bağlı yollarda güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında, stabilize yol yapım ve bakım ekipleri ile merkez ve ilçelerine bağlı 4 adet köy yolunda stabilize kaplama ve asfalt altyapı çalışması, 3 adet köyde köy içi stabilize çalışmasını tamamladı.

Ayrıca dozerle 1 adet köyde arazi yolu açılması, kanal kazıcı ile 3 adet köy yolunda makineli bakım ve yol hendek temizliği, 1 adet köyde mezarlık çevre düzenlemesi, 1 adet köyde sulama bent yapımı, 5 adet köyde içme suyu hattı çalışması yapılırken 2 köyde de kanalizasyon arızası giderildi.