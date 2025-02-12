Masa Tenisi İl Temsilciliği görevine Alparslan Hoşgör getirildi.

İlk ve orta okulda aktif masa tenisi sporu yapan Alparslan Hoşgör daha sonra Cemalettin Hoşgör ve Mustafa Bakan’ın il temsilcilikleri döneminde Hakem Komitesi üyesi olarak görev yapan 15 yıldır masa tenisi il hakemliği son olarak ta Klasman ve Ulusal Hakem olarak il içi ve il dışında bir çok organizasyonunda Çorum adına görev yapan Alparslan Hoşgör halen Çorum Belediyespor HizmetleriMüdürlüğü Buhara Kültür Merkezi’nde görev yapıyor aynı zamanda Çorum FK alt yapısında da antrenör olarak çalışıyor.

Federasyonu yönetiminin değişmesinin ardından yapılan yeni atama ile Alparslan Hoşgör yeni Masa Tenisi İl Temsilcisi olarak görevlendirildi.