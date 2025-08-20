Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Sağlık Bakanlığı’nın, uzun süredir eleştirilen ve artık ömrünü tamamlamış mevcut ilaç fiyatlandırma politikasına alternatif olarak 5 farklı model üzerinde çalıştığını ve bu modellerin hibrit bir şekilde uygulamaya almayı planladığının kamuoyuna yansıdığını belirtti.

Mevcut ilaç fiyat politikasının, geçmiş dönemlerde gerek Çorum Eczacı Odası gerekse Bölge Eczacı Odaları ve Türk Eczacıları Birliği tarafından defalarca dile getirildiğini kaydeden Erol Afacan, “Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında da Türkiye açısından olumsuz yansımaları vurgulanmıştır. ABD Başkanı Trump’ın dahi ilaç fiyat politikalarında “en çok korunan ülke” modeline geçerek, bu sistemin özellikle kırılgan ve zayıf ilaç fiyat politikalarına sahip ülkelerde ciddi sonuçlar doğuracağını göstermektedir. Bu sonuçların en net yansıması, son yıllarda ülkemizde de giderek artan ilaç yoklukları ve hasta mağduriyetleri olmuştur. Çorum Eczacı Odası olarak, Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı modelleri yakından takip ederek “Yeni İlaç Fiyatlama Modelleri Ön Hazırlık Raporu”nu hazırladık. Bu raporda, söz konusu modellerin eczacılık mesleği üzerindeki olası yansımalarını ayrıntılı biçimde projeksiyonlarla ortaya koyduk ve gerekli tedbirlerin alınması için çözüm önerilerimizi geliştirdik. Hazırladığımız rapor, eczacılarımızın dezavantajlı konuma düşmemesi için Türk Eczacıları Birliği’ne resmi olarak sunulmuş ve çağrı yapılmıştır.

Bununla birlikte, Çorum Eczacı Odası olarak yalnızca mevcut modeller üzerine değil, aynı zamanda mesleğin geleceğini şekillendirecek yeni bir model önerisini de gündeme getirdik. Avrupa ve dünya ölçeğinde eczacının birinci basamak sağlık hizmet sunucusu rolünü dikkate alarak tasarladığımız “Farmasötik Bakım Hizmetleri Modeli”, Türkiye’de ilk kez dile getirilen bir öneri olarak raporda yer almıştır. Bu model, eczacının toplum sağlığındaki etkinliğini ve sorumluluğunu artırmayı, aynı zamanda “meslek hakkı” kapsamında eczacının ekonomik kayıplarını telafi etmeyi hedeflemektedir. Çorum Eczacı Odası olarak, meslek onurumuzu ve toplum sağlığını korumak adına her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz” dedi. (Haber Merkezi)