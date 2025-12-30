Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aksungur, İlçedeki tüm Okul Aile Birliği Yönetim Kurulları ve velilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksungur, tüm velileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair veli beklentilerini dinlemek, ilçedeki öğrenci motivasyonunu ve başarısını daha ileriye taşımak amacıyla "Milli Eğitim - Veli Buluşması"na davet etmişti.

Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya ilçedeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileri katıldı.

Bu tür buluşmaların sıklıkla yapılmasının öğrenci eğitimine ciddi katkılar sunacağını belirten Aksungur, “Velinin olmadığı eğitim süreçlerinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Sizler de çocuklarınızla ilgilenmekle yükümlüsünüz. Bu nedenle okul yöneticileri ve öğretmenlerle sürekli etkileşim halinde bulunmalısınız’’ dedi.

Eğitimin okul, öğrenci ve veli iş birliği ile anlam kazanan ve yaşayan bir süreç olduğuna dikkat çeken Aksungur, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları, Millî Eğitim Bakanlığı, İl, ilçe eğitim projeleri, MEBİ platformu, aile yılı eğitimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Maarifin Okuma Halkası 19.19 okuma programı, okulların fiziki durumları ile öğretim programları ve yönetsel becerileri, taşımalı öğrencilerin servis ve yemekleri gibi birçok alanda İlçenin eğitim yönetimi ve stratejileri konusunda velilere bilgi verdi. Toplantı velilerin görüş ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi.