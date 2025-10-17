İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe müftüleri toplantısı bu ay Bayat İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantıya il müftü yardımcıları, 13 İlçe Müftüsü ile vekili katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından gelen talimatların ele alınıp istişare edildiği toplantıda başta 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri, Mevlid-i Nebi Haftası 1500. yılı dolayısıyla yıl boyunca yapılacak etkinlikler ve ilçelerde yürütülen gençlere yönelik çalışma ve faaliyetlerin yanı sıra diğer idari konular, cami ve Kur’an kursu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve cami dışı din hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak için yapılacak çalışmalar ile din hizmetlerinde gerçekleştirilecek faaliyetleri ihtiva eden konular görüşüldü.

Toplantı, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. (Haber Merkezi)