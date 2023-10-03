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Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve sınıf yetersizliğinden dolayı 6 öğrencinin haftada bir gün olmak kaydıyla Çorum Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki eğitim merkezinde teorik eğitim görmeye başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okuldaki 175 öğrencinin eğitimleri için il merkezine gönderildiklerini bildiren haberlerin gerçeği yansıtmadığının belirterek; "Okulda okuyan meslek lisesi öğrencileri ile birlikte 170 Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri okullarında eğitimine devam etmektedir. Ancak öğretmen ve sınıf yetersizliğinden dolayı 6 öğrenci haftada bir gün olmak kaydıyla Çorum Merkezde bulunan Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki eğitim merkezinde teorik eğitimlerine devam etmektedir. Söz konusu 6 öğrenci haftanın 4 günü Alacadaki işletmelerde eğitim görmektedir." denildi

Bu arada 6 öğrencinin yeniden Alaca'da eğitim görmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi.