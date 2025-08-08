Taekwondo milli takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın kızını evlendirdi.

Semiha -İlhan Aşkın’ın kızları Esra ile Döndü Mehmet Fatsal’ın evlatları Seyit’in nikahları Çorum’da kıyıldı.

Afra Düğün Salonu’ndaki nikah törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Federasyon Başkan vekili ve MHP MKYK Üyesi İbrahim Özbay, Yol İş Sendikası Başkanı İbrahim Uzun, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Taşkan, MHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepceli ile birlikte milli takım sporcuları antrenörleri ve Taekwondo camiasından çok sayıda isim hazır bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın nikahını kıydığı genç çiftin düğün töreni cumartesi günü Samsun Asarcık Yarımca İlköğretim Okulu bahçesinde yapılacak. Çorum HAKİMİYET genç çifti tebrik eder ömür boyu mutluluk ve sağlıklı ömür diler.