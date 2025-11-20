Teknik Direktörlüğünü İlhan Aşkın’ın yaptığı Taekwondo Genç Milli takımı Avrupa Şampiyonası için İsviçre’ye gitti.

İsviçre’nin Aigle şehrinde dün başlayan ve 21 Kasım’da sona erecek olan Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonasında mücadele edecek milli takım kafilesinde Erkek takımı Teknik Direktörü olarak İlhan Aşkın ile birlikte Ali İhsan Negiz, Çetin Tüm, Hakan Şengönül ve İbrahim Öztüfek ile kadın takım teknik sorumlusu Erdal Duman ile birlikte Arif Budak, Gökalp Yıldız, Melih Yeni ve Özcan Kaya görev yapıyor.

Ülkemizden 20 sporcunun mücadele edeceği Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyoasında milli takımda mücadele edecek sporcular şöyle: Kadınlar: Damla Nur Yılmaz (42 kg), Azra Naz Kamış (44 kg), Mülkiye Ece Ulusoy (46 kg), Zeynep Duru Kokoç (49 kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kg), Mümüne Nur Göz (55 kg), Elif Rana Yılmaz (59 kg), Ezgi Naz Akyapın (63 kg), Evra Alıcı (68 kg), Elifnaz Köseoğlu (+68 kg)

Erkekler: Hakan Yıldırım (45 kg), Altuğ Gesge (48 kg), Ömer Talha Dülger (51 kg), Emre Talha Evin (55 kg), Emre Sarıtaş (59 kg), Mehmet Efe Avşar (63 kg), Buğra Coşgungönül (68 kg), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73 kg), Hamza Uzun (78 kg), Yusuf Efe Mızrak (+78 kg).