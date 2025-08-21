Analig Judo’da İlhan Yılmaz üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

16-19 Ağustos tarihleri arasında Aydın’da yapılan Judo Analig Türkiye Şampiyonasında İlhan Yılmaz 73 kiloda tatemiye çıktı.

İlhan Yılmız zorlu rakipleri arasından sıyrılarak üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlikspor Judo Antrenörü Hakan Taştan zorlu eleme grupları sonunda Türkiye finallerinde kürseye çıkan sporcu İlhan Yılmaz’ı tebrik etti ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.