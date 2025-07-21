AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’i makamında ziyaret ederek, Çorum’un ulaşım altyapısına yönelik öncelikli yatırım taleplerinin son durumlarını görüştü. Ahlatcı ziyarette Çorum'da sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların İlim Yayma Kavşağı’nın yatırım programına alınması için teklifte bulunduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede şehir merkezi ve ilçeleri kapsayan projeler ele alındı. Özellikle vatandaşların yoğun şekilde faydalandığı güzergâhlarda planlanan çalışmalarla ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.

Ahlatcı açıklamasında, “Çorum’umuzun ulaşım altyapısını güçlendirmek için tüm kurumlarımızla koordinasyon halindeyiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette öne çıkan başlıklar şöyle:

*İlim Yayma Kavşağı yatırım programına teklif edildi.

*Terminal-Şehir Stadı Kavşağı proje çalışmaları başladı.

*Bayat yol ihalesinin son durumu ele alındı.

*İskilip yolu çalışmaları görüşüldü.

*⁠Mecitözü ilçe yolunda düzenleme görüşmeleri ele alındı.

(Haber Merkezi)