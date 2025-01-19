İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi Genel Kurulu önceki gün gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Şahin Çalışkanoğlu yeniden başkanlığa seçildi.
Genel kurula Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ensar Vakfı Şube Başkanı Abdurrahman Çırak, Çorum İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ayhan Boyraz ve üyeler katıldı.
Genel kurulun divan başkanlığına Aydın Hoşbaş seçilirken divan üyeliği görevini ise Hüseyin Kılıç ile Bülent Öztürk üstlendi.
Tek liste halinde gidilen seçimde Şahin Çalışkanoğlu yeniden İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Başkanlığına seçildi.
Şahin Çalışkanoğlu’nun başkanlığında oluşan yeni yönetimde şu isimler yer aldı:
“Mustafa Eker, Ubeydullah Ahıskalı, Mehmet Ziya Hoşbaş, Ertuğrul Eren, Adem Sadal, Mustafa Mansur Yalvaçer.
Denetim Kurulu: İlhan Çakıcı, Hakkı Samed Çinkaya, Hasan Demirer.
Şube Müşavere Heyeti: Halil İbrahim Aşgın, Mustafa Tuzcu, Mustafa Aydın Hoşbaş, Veysal Yetik, Bekir Yıldırım, Hamza Yıldız, Faruk Özyılmaz, Orhan Horan, Ömer Kılıç, Cemal Ersoy, Hüseyin Kılıç, Bahadır Şimşek, İbrahim Ethem Demirci.”