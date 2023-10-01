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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam Bodrumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada; "İlk 10 dakikada oyuna girmekte zorlandık." dedi

Tam açıklamasında şunları söyledi;

“ İlk 10 dakikada oyuna girmekte zorlandık. Devamında oyuna ortak olduk. Uzun toplar sonrası kalabalık ikinci top takipleri ile pozisyon bulmaya çalışan rakibimize karşı bloklar arasını kısa tutarak ikinci toplara reaksiyon gösterip bu şekilde pozisyon vermemeye çalıştık. Hücum çıkışlarında basit top kayıpları yaptık ve bunun sonucunda tehlikeler yaşadık. Topun arkasına geçtiğimizde rakibe etkili atak şansı vermedik. Yakaladığımız hızlı hücum fırsatları ile pozisyonlar yakaladık. Biri penaltı diğeri kornerden iki gol yedik.

Özellikle ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarı rakipten üstün oynadık. Skor olarak geri düştükten sonra takım olarak iyi tepki verdik. Ligin en tempolu takımlarından birine karşı iyi bir mücadele ortaya koyduk. İkinci yarı risk aldığımız bölümlerde rakip hızlı hücum fırsatları buldu.

Yediğimiz ikinci gol öncesi ofsayt olan bir pozisyon hakemler tarafından atlandı. Net faul ve korner pozisyonlarında aleyhimize düdükler çalındı. Geç kalkan ofsayt bayrakları baskı kurduğumuz anlarda oyunu soğuttu. Maçın son bölümünde net penaltı olan bir pozisyonda var kontrolü yapılmadı.

Son dakikaya kadar yüksek konsantrasyonla mücadele eden ve istekli bir oyun ortaya koyan futbolcularımı tebrik ediyorum...“