Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak tanıtılan “İlk Evim Arsa” projesinde arsalarla ilgili belirsizlik sürüyor. Çorum’da aradan 2 yıl geçmesine rağmen arsalarına kavuşamayan hak sahipleri projenin akıbetini merak ediyor.

KURALAR 2 YIL ÖNCE ÇEKİLDİ

İki yıl önce dar gelirliler için başlatılan “İlk Evim Arsa” projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde müstakil ve müşterek arsaların kuraları çekilerek hak sahipleri belirlenmişti. Proje kapsamında 20 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonrası Çorum’da da 750 vatandaş hak sahibi olmuştu.

Vatandaşlar kendilerine çıkan arsalarda, kendi evlerini yapabilecekti. TOKİ’den de yardım alabilecek olan arsa hak sahipleri, 937 lira ile 1.604 lira arası taksitlerle, 10 yıl vadeli olarak ödeme yapma imkânına sahipti.

HAK SAHİPLERİ İSYAN ETTİ: DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?

Aradan 2 yıl geçmesine rağmen projenin Çorum kısmında herhangi bir gelişme yaşanmadı. Konuyla ilgili gazetemize de ulaşan hak sahipleri TOKİ’de muhatap bulamamaktan da şikâyet ederek, “Hak sahibi olduk fakat tarafımıza hiçbir şekilde geri dönüş sağlanmadı. Arsaların yerini dahi bilmiyoruz. Ne zaman verileceğine dair hiçbir bilgi yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz” diyerek sitem ettiler.

BİRAN ÖNCE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI İSTİYORLAR

Büyük umutlarla başvuru yapan vatandaşlar arsaların yerlerinin dahi belli olmadığı projede daha fazla beklemek istemediklerini konunun bir an önce çözüme kavuşmasını beklediklerini ifade ediyorlar.

TAHTASIZ TBMM’DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, geçtiğimiz Şubat ayında konuyu TBMM’de gündeme getirerek hak sahiplerinin sesi olmuştu. Konuyla ilgili iktidarın yereldeki temsilcilerinin sessizliği ise yerini koruyor.