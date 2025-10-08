Kadınlar Voleybol 2. Liginde heyecan hafta sonu oynanan maçlarla başlıyor.

14. grupta mücadele eden üç takımımızdan Çorum Voleybol ilk haftayı lider tamamladı.

Ligde ilk hafta maçında Çorum Voleybol, Rize Endüstri Meslek Lisesi deplasmanında zorlanmadan 3-0 galip gelerek sezona üç puanla başladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Gruptaki diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor sahasında konuk ettiği Bordo Mavi61 takımı önünde ilk seti almasına karşın rakibine 3-1 mağlup olarak sezona puansız başladı. Diğer temsilcimiz Çorum Arenaspor ise ilk maçında rakibi Smart Holding Çayelispor takımı ligden çekildiği için haftayı oynamadan geçti.

Ligde ikinci hafta maçları 12 Ekim pazar günü oynanacak. Bu haftada ilk Çorum derbisi oynanacak.

Çorum Voleybol ile Çorum Arenaspor takımları Atatürk Spor Salonunda karşılaşacaklar. Diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise Fındıklı 1974spor deplasmanında mücadele edecek.