Arca Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kütahyaspor ile oynadığı maçta kırmızı siyahlı kulüp alt yapısından üç isim ilk kez profesyonel maçta forma giydiler.

Kupa maçı öncesinde alt yapıdan A takımla antrenmana çıkan on isim arasında mevkisel olarak yapılan değerlendirme sonunda 2009 doğumlu üç futbolcu Çınar Temir, Furkan Çetinkaya ve Yusuf Güzel Kütahyaspor maçı kadrosuna alındı.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, Furkan Çetinkaya’yı 69. dakikada Yusuf Güzel’i 82. dakikada Çınar Temir’i ise 87. dakikada oyuna aldı. Atakan Cangöz’ün yerine ilk profesyonel maçına çıkan Furkan Çetinkaya oynadığı süredeki performansı ile maçı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

UYARI

Türkiye Kupası maçları gençler için birer fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendirmek çok önemli. Üç gençten Furkan Çetinkaya tekniği ve soğukkanlığı, özgüveni ile öne çıktı dikkat çekti.

Ancak maç sonu paylaşımları okuyunca eyvah dedim. Bu çocuğu da kaybedeceğiz. Henüz yolun başında olan bu çocuklarımızın bu yorumlar karşısında kendini kaybetmesi ve olduk diyerek havaya girmeleri bittiği andır. Bunun örneklerini geçmişte çok görmüş bir abileri olarak sesleniyorum. Aman yavrularım aman dikkat henüz yok çok başındasınız ve geleceğinizi şekillendirecek bu dönemleri çok iyi geçmeniz gerekiyor. Çok övüldünüz diye futbolcu olmadınız o yola çıktınız ve bu çok uzun bir yol. Abi tavsiyesi olarak alabilirsiniz bunu.