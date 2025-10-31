U 19 Gelişim Ligi 7. hafta maçında Çorum FK, ligdeki ikinci galibiyetini de deplasmanda Kastamonuspor’u 3-2 yenerek aldı. Ligde altı haftada tek galibiyetini Kırıkkalespor deplasmanında alan Çorum FK, Kastamonuspor’u da deplsmanda 3-2 yenerek ikinci üç puan sevincini yaşadı ve rakibinin üzerine çıktı. Maçın ilk yarısının son dakikalarında Serdar’ın attığı golle Kastamonuspor 1-0 öne geçti. İkinci yarıyı çok iyi başlayan Arca Çorum FK U 19 takımı 11 dakikada üç gol buldu. Deniz’in iki ve Uğur’un golleri ile maçta 3-1 öne geçen Çorum fK son dakikalarında rakibin baskısı karşısında zorlandı ve 80. dakikada penaltıdan Semih’in golüne engel olamadı.

Son dakikalarda ev sahibi takımın baskısına iyi direnen ve gol izni vermeyen Çorum FK maçı 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyet ile Çorum FK 7 puanla yerinci sırada yükselirken Kastamonuspor ise 6 puanla sekikinci sıraya geriledi.