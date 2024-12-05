Çorum’da açılan Atletizm Hakem Kursunu 22 kursiyer başarı ile tamamlayarak aday hakem olmaya hak kazandılar.

30 Kasım’da başlayan ve pazar günü yapılan sözlü sınav ile sona eren kursu Atletizm Federasyonu Hakem Eğitmenleri Müslüm Aksakal ve İlhan Bayısın tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda başlayan hakem kursu daha sonra Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Muhsin Yazıcıoğlu futbol sahasında yapılan uygulama eğitimi ile tamamlandı.

Verilen seminer ve uygulama eğitiminin ardından Hakem Eğitmenleri Müslüm Aksakal ve İlhan Bayısın tarafından yapılan yazılı ve son bölümde de sözlü mülakat ile hakem eğitimi sona erdi. Sınav sonunda Aysima Temur, Begüm Uzun, Buğrahan Yallım, Burakhan Kepçe, Efe Akbal, Efe Katı, Elif Büyüktopal, Eyüp Baydan, Firdevs Gül Gündüz, Hakan Çamiçi., Hasan Sivrikaya, Hidayet Ceylan, İlayda Eraslan, Meliha Baş, Nazife Büşra Aydın, Nesrin Sak, Özlem Aköz, Ramazan Gözcü, Sedanur Cılız, Sudenaz Koçak, Şerife Nur Özer ve Zuhal Gül aday hakem olmaya hak kazandılar.

Ulusal Hakemliğe terfi sınavına katılan Aytaç Taşaner, Kübra Yılmaz ve Sevcan Tüzün başarılı olarak ulusal hakem oldular.

Hüsniye Yıldız Baş, Nermin Şakalakoğlu ve İsmail Kaymaz ise Uluslararası hakem olmaya hak kazandılar.