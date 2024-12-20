Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri mesleki tecrübe kazanmak için Cuma Hutbesi okuyup ve Cuma namazı kıldıracaklar.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 20 Aralık Cuma günü bir kısmı da ve 27 Aralık Cuma günü Çorum merkezde bulunan 48 camide Cuma Hutbesi okuyup ve Cuma namazı kıldıracaklar.

Konuyla ilgili okul yönetiminden yapılan açıklamada, “Bu etkinlik, okulun "Mesleki Uygulama Programı" çerçevesinde düzenleniyor ve geleceğin imamlarının hem bilgi hem de özgüven kazanmalarını hedefliyor. Program, genç hatiplere hitabet becerilerini geliştirme, cami cemaati ile buluşma ve mesleki sorumluluklarını pratiğe dökme imkânı sunuyor” denildi.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda topluma hizmet bilinci kazandırdığının vurgulandığı açıklamada, öğrencilerin dini bilgilerinin yanı sıra sahada uygulamalı olarak bu bilgileri aktarabilme yeteneğini de kazandıkları belirtilerek, ailelerin ve cami cemaatinin desteğinin programın başarısında önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Okul Müdürü Celal Şafak, bu etkinlikte emeği geçen tüm meslek dersleri öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti.