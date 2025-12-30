Özgür-Der Çorum Temsilciliğinin seminerleri devam ediyor.

Bu hafta yapılan seminere konuk olan Ömer Bayram ve Yusuf Demirel, "Müminin Dünya Mücadelesi, İmar, Sabır ve Muamelat" başlıklı bir sunum gerçekleştirdiler.

İlk sözü alan Yusuf Demirel, müminin Rabbinin her şeyi bildiğini, gördüğünü ve duyduğunu bilen ve ona güvenen ve inanan olduğunu belirterek, "İman bir iddia, salih amel ispatıdır. Dünya hayatı gelip geçici bir imtihandır. Takva bilincini diri tutarak, salih amellerimizi çoğaltıp, verilen nimetlere şükretmemiz gerek” dedi.

İslam tarihine dikkat çekerek sözlerine başlayan Ömer Bayram ise, “İman bedel ister, mücadele ister, iman insanın zulümle baş edebilmesinin anahtarıdır, teslimiyetçi psikolojinin en yıkıcı etkilerinden biri Allah'ın tarihe ve olaylara müdahalesini görmezden gelmesidir” şeklinde belirtti.

Afganistan, Suriye ve Filistin mücadelelerine atıfta bulunarak, “Burada sabır, direniş ve tevekkül ile donanmış sarsılmaz bir iradeyi görüyoruz” ifadelerinin kullanan Ömer Bayram, “Gazze'de üç yıldır devam eden zulme şahit olduk, zalimlerin Müslümanlara karşı düşmanlıkta sınır tanımadıklarını gördük ve kendi zayıflığımızla kuşatılmışlığımızla bir kez daha yüzleştik. Bu süreçte tüm zorluklara, engellere, çaresizliğe rağmen mümin ve mücahit kardeşlerimizin direnişiyle umutlandık. Gazze ehlinin sabrına, sebatına, kararlılığına direngen tutumuna ve Allah'ın hükmüne teslimiyetine gıpta ettik. Allah onların sabrını artırsın onları zafere kavuştursun” dedi.

Dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanların Gazze için sokaklara döküldüğünü, bunun insanlık adına umut verici ve çok değerli bir çaba olduğunu belirten Bayram, ancak Müslümanları küçümseyen ve Batıyı aşırı yücelten söylemlere dikkat çekti. İslam'ın güneşi batıdan doğacak söylemlerini eleştiren Bayram, “Eğer İslam'ın güneşi yeniden doğacaksa Mekke’den, Peygamberin şehri Medine’den doğacak. Yüzbinlerce şehit kanıyla sulanmış Şam’dan, Halep’ten, Gazze’den, Kudüs’ten doğacak. Seyit Kutub’un, Hasan el Benna’nın, Muhammed Mursi'nin ülkesi Mısır’dan, Sait Nursi'nin, İskilipli Atıf Hoca’nın, Mehmet Akif'in memleketi Anadolu’da doğacak ifadelerini kullandı.

Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.

