Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Kadın Kolları, üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği “Çay, Kestane, Muhabbet” temalı programla gönüllere dokundu.

Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği Çorumlu Obası'nda doğal bir atmosferde düzenlenen etkinliğe 60 üniversite öğrencisi katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından AGD İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Göle, “Aksiyoner Genç Nasıl Olmalı?” başlıklı açılış konuşmasıyla gençlere hitap etti.

Üniversite Komisyonu Başkanı Sema Nur Ulus ise AGD’nin üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Gönüllülüğe ve birlikte üretmeye davet etti.

Programın eğitim bölümünde “Modern Dünyada Kadın Olmak” başlığıyla İskilip İlçe Vaizi Hacer Baturay bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, modern çağda kadının karşılaştığı zorlukları ve çözüm yollarını değerlendirerek önemli kazanımlar elde etti.

Gençler, ebru sanatı ile estetik bir keşfe çıktı. Geleneksel Osmanlı kıyafetleri giyerek geçmişle bağ kurdu. Program ikramlar hediyelerin takdimi ile sona erdi.