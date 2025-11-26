Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu ile şube başkanları ve temsilcileri düzenledikleri istişare toplantısı sonrası bir sonuç bildirisi yayınladı. Bildiride, TBMM’de kurulan komisyonun İmralı’ya gitmeleri eleştirilirken, “Teröristbaşının ayağına gidildiği şeklinde bir algının, bir yandan bölücü çevrelerin öte yandan da Türk milletinin psikolojisi üzerindeki etki ve yansımaları son derece derin olacak ve bize kabul ettirilmek istenin tersine, toplumsal barış ve uzlaşmadan ziyade psikolojik ayrışmaya hizmet edecektir” denildi.

Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar’ın da katıldığı toplantı Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Terörsüz Türkiye, hayat pahalılığı, gençlerin eğitim ve istihdam sorunları, aile yapısının karşı karşıya olduğu tehditler, uyuşturucu, dijital bağımlılık ve sanal kumar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Türk milletine hizmet veren öğretmenlerimizin günü kutlanmış ve özellikle PKK terör örgütü tarafından acımasızca katledilen şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere beka âlemine göçen öğretmenlerimiz rahmet ve minnetle anılmıştır.

Başta hayat pahalılığı, gençlerimizin eğitim ve istihdam sorunları, aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehditler, nüfus yapımızın geleceği, hayatın her alanına sirayet eden şiddet ve suç eğilimleri, uyuşturucudan sanal kumara kadar gençleri ve toplumu tehdit eden hususlar olmak üzere sosyal yapımızı etkileyen sorunlar hakkında fikir alışverişi yapılmış ve Türk Ocaklarının bu konuları milletimizin gündeminde tutmaya ve bu konularda gerekli çalışmalar yapmaya devam etmesi kararlaştırılmıştır.

İsrail’in Gazze’deki soykırım uygulamaları kınanmış, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin çoğunun bu konudaki sorumluluklarının altı çizilmiştir. Doğu Türkistan’da yıllardır süren soy kırımı konusunda Çin yönetimi kınanmıştır.

2024 yılının Ekim ayından beri ülkemizin ana gündemini oluşturan ve Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreçteki gelişmeler değerlendirilmiş ve bu hususta Türk Ocaklarının, sürecin başlangıcından beri ortaya koyduğu net tavır çerçevesinde, aşağıdaki tespit ve görüşlerin kamuoyu ile daha güçlü bir şekilde paylaşılmasına karar verilmiştir:

PKK Terör Örgütünün elebaşının âdeta baş müzakereci olarak konumlandırılması, teröristlerin katlettiği şehitlerimizin kemiklerini sızlattığı gibi Türk milletini, terörle mücadele gazilerini ve şehit ailelerini derinden yaralamıştır.

Teröristbaşının çağrısı ile sözde fesih kararına rağmen PKK Terör Örgütü, KCK şemsiyesi altındaki bütün unsurlarıyla hâlâ faaliyetine devam etmektedir. Örgütün Suriye’nin kuzeydoğusundaki uzantısı ise ABD-İsrail ikilisinin desteğiyle Suriye topraklarının üçte birini, enerji ve su kaynaklarının ise yaklaşık dörtte üçünü kontrol altında tutmaktadır. Türk Ocakları olarak, Suriye uzantısı dâhil bütün unsurlarıyla feshedilmediği sürece, ne “Terörsüz Türkiye”den ne de “Terörsüz Bölge”den bahsedilebileceğini defalarca ifade ettik ve ediyoruz.

TBMM’de kurulan komisyon üyelerinin İmralı’ya gitmelerinin vahim bir hata olacağını ve bunun müsebbiplerinin tarihî bir vebal ve sorumluluk altında olacaklarını ifade ettik ve ediyoruz.

Teröristbaşının ayağına gidildiği şeklinde bir algının, bir yandan bölücü çevrelerin öte yandan da Türk milletinin psikolojisi üzerindeki etki ve yansımaları son derece derin olacak ve bize kabul ettirilmek istenin tersine, toplumsal barış ve uzlaşmadan ziyade psikolojik ayrışmaya hizmet edecektir.

Sürecin ilerleyen aşamalarında geniş kapsamlı bir af yasasının çıkarılması, adalete ve devlete güven üzerinde ciddi bir hasar bırakacaktır. Daha da önemlisi, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinin arkasından dolanarak vatandaşlık tanımı, eğitim dili ve yerel yönetimler konularında yapılacağı söylenen değişikliklerle Cumhuriyet’in temeli olan üniter-millî devlet yapımız temelinden sarsılacaktır. Türk Ocakları olarak bu konularda yapılacak anayasa değişikliğine karşıyız. Anayasa’da yapılacak her türlü değişikliğin mutlak surette halk oylamasına sunulmasını talep ediyoruz.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türk milleti denir.” anlayışı ile ülkemizde yaşayan insanlar arasında etnik, dinî ve mezhebî ayrım yapılmaksızın “Biz, Hep Birlikte Türk Milleti’yiz!” düsturu doğrultusunda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir millet anlayışını benimseyen Türk Ocakları olarak; Türk milletinin bu topraklardaki bin yıllık kesintisiz siyasi egemenlik hakkını ortadan kaldıracak, ileride ülkenin parçalanmasına ve milletin bölünmesine yol açabilecek her türlü adıma karşı Anayasa’nın ve kanunlarımızın tanıdığı haklar çerçevesinde kesinlikle karşı çıkacağımızı, Yüce Türk Milleti’ne arz ederiz.”