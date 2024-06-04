İnebolu 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü Hentbol Şenliğinde Çorum Gençlikspor ilk maçında Sinopspor’u 14-0 yenerek turnuvaya galibiyet ile başladı.

İnebolu Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada erkekler ve kadınlarda altışar takım mücadele ediyor. Kadınlarda Çorum Gençlikspor ile birlikte Merkezspor A, Sinopspor, DSİ Kastamonu A ve B ile Araçspor takımları mücadele ederken erkeklerde Sherin İneboluspor A, B, ve C takımları ile Candaroğulları, Devrekani ve Araç takımları mücadele ediyor.

Çorum Gençlikspor takımı antrenörler Taner Adıkdı ve Fulya Özdemir yönetiminde Mevlana Ortaokulu öğrencileri Defne Deniz Özgün, Yazel Kısa, Hazal Kaya, Sude Sevinç, Elanur Koçak, Miray Deniz Tokyay, İlayda Şahin ve Elvin Zorlu’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Turnuvada ilk gün takımlar üçer maç yapacaklır. Çorum Gençlikspor ilk maçında Sinopspor önünde gol şov yaparak 14-0 galip gelerek iddialı bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Kastamonu DSİspor ile karşılaşan Çorum Gençlikspor akşam son maçında ise Merkezspor kulübü takımı ile karşılaştı. Çorum takımı yarın Kastamonu DSİ B takımı son maçında ise Araç Belediyespor ile karşılaşacak.