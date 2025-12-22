İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Çorum İl Temsilciliği, kuruluşunun 71. yıl dönümünü Green Diamond düzenlenen gala yemeğiyle kutladı.

Kentte görev yapan inşaat mühendisleri ile sektör temsilcilerini bir araya getiren gece, yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürü Cemal Yalçın, Devlet Su İşleri İl Müdürü Davud Gerçekçioğlu ve Hitit Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Hasan Baylavlı ile inşaat mühendisleri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Özgür Kılıç, inşaat mühendisliğinin malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlemesiyle uğraşan temel mühendislik dalı olduğunu söyledi.

İnşaat mühendislerinin her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro ve benzeri hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında eğitim almış olup bu alanlarda araştırmalar yaptığını belirten Kılıç; “Kısaca ifade etmek gerekirse, inşaat mühendisliği insan hayatının ta kendisidir. İnsanoğlunun var olduğu günden yok olacağı gününe kadar yaşamın temel taşlarından biri olmaya devam edecektir.” dedi

İnşaat mühendislerinin sorunlarını çok iyi bildiklerini aktaran Kılıç; “Oda olarak elimizden geldiğince sorunları çözmeye gayret ediyoruz. Ayrıca meslektaşlarımızın günümüzün çağdaş ve modern gelişmelerine uyumunu sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Odamız, yaklaşık 180 bin üyeye sahip, TMMOB'un ve ülkemizin en önemli değerlerinden olan bir meslek örgütüdür. Bu kutsal mesleği icra etmek için önce sevmek, istemek disiplin kurallarına uymak ve özveride bulunmak gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm meslektaşlarımızın İnşaat Mühendisleri Gününü canı gönülden kutluyorum. Mesleğimizi daha güzel ve hak ettiği yerlerde görmek dileğiyle, hepinize selam ve saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

MESLEK BÜYÜKLERİNE PLAKET

Programın sonunda meslekte 50, 40 ve 25.yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi.

Meslekte 50.yılını dolduran Feyyaz Çetintürk, Ziya Yücel, Servet Sir, Ahmet Aşık, Nurettin Damar, Mehmet Karakaşlı, Abdurrahman Ender Öncül, Ali Osman Alveren, Necati Temiz, Ömer Abuhanoğlu, Turan Damar, Salih Hiçyorulmaz, Sami Göktepe, Ahmet Akoğlu, Salih Hiçyorulmaz, Sami Göktepe, Ahmet Akoğlu

Meslekte 40.yılını dolduran Şevket Yücel, Mustafa Lıca, Çetin Özdaş, Cemal Ersoy, Erol Çoruk, Raufe Çiğdem Terlemez, Hilmi Kadiroğlu, Kenan Yanık, Dursun Demir

Meslekte 25.yılını dolduran Serhan Eken, Hasan Sevilmiş, Engin Ölçek, Fatih Mehmet Şahbaz, Saim Balcı, İbrahim Bozkuş, Mehmet Sözer, İsmail Özdemir, Özgür Kılıç, Seçkin Bahadır Bek, Onursal Keskin, Ali Kemal Baş, Serda Uysal Karlıdağ, Kubilay Gül, Cemal Fırat Yılmaz, Mustafa Dursun Çelik, Hüseyin Özgür Kızılarslan, Yılmaz Akta, Pehlül Çınar, Hasan Baylavlı, Ahmet Taşcı, İhsan Temir, Ahmet Tetik, Ali İhsan Arslan, Alp Eren Akel’e plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.