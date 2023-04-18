MURAT ÇETİN
Çorumlu elektrik ustası Dursun Dalgıç, çalışmak için gittiği İstanbul'da inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Dursun Dalgıç, İstanbul'da bir inşatta elektrik işleriyle uğraşırken dengesini kaybederek zemine düştü.
Dalkıç'ın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Talihsiz usta sağlık ekiplerinin bütün müdahalerine rağmen kurtarılmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merhumun cenazesinin yarın Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.