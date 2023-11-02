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İl Genel Meclisi Kasım ayı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2024 yılı mali bütçesi görüşüldü.

İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Danlı, meclis üyelerine İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün bütçesi hakkında bilgi verdi.

Danlı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2024 yılı bütçesinin 278 milyon 496 bin lira olduğunu açıkladı.

Bütçenin 101 milyon 496 bin 848 TL’sinin personel gideri olduğunu, memurlar, temel maaşlar, taban aylıkları, zamlar ve tazminatlar, sosyal haklar, ödül ve ikramiyeler, işçi ücretleri, ihbar ve kıdem tazminatları, fazla mesailer ve SGK’ye prim ödemeleri olmak üzere toplam 278 milyon 496 bin 154 TL bütçe teklifinin olduğunu söyledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2024 yılı bütçe taslağı incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.