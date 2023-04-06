MURAT ÇETİN

İnsani Değerler Platformu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Yapılan açıklamada, “Bu insanlık dışı saldırılara karşı yalnızca Müslümanlar değil, yalnızca Hristiyan ve Yahudiler de değil, insanlık bir bütün halinde cevap verebilmeli” denildi.

Siyonist İsrail rejiminin emperyalist irade tarafından insanlığın bağrına yerleştirilmiş habis bir ur olduğu belirtilen açıklamada, insanlığın ortak mirası ve kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın onurunun bir kere daha çiğnenildiği ifade edildi.

İDP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Siyonist çete devleti İsrail, iç siyasette daraldığı, hükümet bunalımları yaşadığı her dönemde kamuoyunu manipüle etmek için kadim Filistin yurdundaki Müslümanlara ve değerlerimize yönelik zulüm ve terör silahına sarılmaktan geri durmuyor. Kendi vatanlarında sürgün hayatı yaşayan Filistinli kardeşlerimiz 1948’den bugüne değin, uygar dünyanın gözü önünde işkenceye uğratılıyor, haklarından mahrum ediliyor.

ABD ve İngiltere’nin başını çektiği emperyalist Batı, insanlık dışı bu saldırılara her zamanki gibi seyirci ve sessiz, alttan alta da destek veriyor. Çete devleti İsrail’in bölgedeki varlığı ABD ve İngiltere’nin emperyalist hedeflerini ve menfaatlerini korumayı amaçlıyor.

Oysa Kudüs yalnızca Müslümanların değil Hristiyanların ve Yahudilerin de, yani adeta bütün insanlığın da ortak mekanı ve mirası. Kudüs ve Mescid-i Aksa tüm insanlığın beklediği, özlediği evrensel barışın tesis edilebileceği esas zemin.

Yeryüzü müstekbirleri, insanlığın bu ortak barış zeminini ortadan kaldırmak için maşa olarak Siyonist İsrail’i kullanıyor. Bu insanlık dışı saldırılara karşı yalnızca Müslümanlar değil, yalnızca Hristiyan ve Yahudiler de değil, insanlık bir bütün halinde cevap verebilmeli. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere insanlık bütün örgütlü gücü ile Siyonist çete devleti İsrail’e tepkisini en üst düzeyde göstermeli.

Bizler, Mescid-i Aksa’ya yönelik bu devlet terörünü şiddetle telin ediyor ve İsrail’e yönelik her türlü yaptırımın uygulanması, gönül coğrafyalarımızdan olan Kudüs’ün, Filistin’in yalnız bırakılmaması için söz ve yetki sahibi herkesi göreve, inisiyatif almaya davet ediyoruz.”