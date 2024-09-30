Çorum Tapu Müdürlüğü’ne atanan Osmancık Tapu Müdürü İsa Yanık Çorum Tapu Müdürü olarak göreve başladı.

Yaklaşık 6 yıldır Osmancık’ta başarıyla sürdürdüğü Tapu Müdürlüğü görevinin ardından Çorum Tapu Müdürü olarak ataması yapılan İsa Yanık görevini devraldı.

İSA YANIK KİMDİR?

1968 yılında Osmancık’ da doğdu. İlkokul ve Lisesi’ deki öğrenimini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirerek, Osmancık Ömer Derindere Üniversitesi Harita ve Tapu Kadastro Bölümü’ nden mezun oldu.

Meslek hayatına Osmancık Tapu Müdürlüğünde sicil memuru olarak göreve başlayarak, daha sonra Yozgat’ın Çekerek İlçe Tapu Müdürlüğünde ve Çorum İl Tapu Müdürlüğünde Tapu Sicil Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

Ardından Uğurludağ ile Osmancık İlçeleri Tapu Müdürü olarak atanan İsa Yanık, son olarak Çorum İl Tapu Müdürlüğüne atandı.

Evli ve 2 çocuk babası.