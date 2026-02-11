Tarihi Kentler Birliği‘nin desteği ve katkıları ile tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması çalışmalarını başarı ile gerçekleştirmiş olan Belediye Başkanları’nın katılacağı gezi bugün başlayacak.

Yurt dışındaki tarihi kentleri yerinde incelemek üzere belediye başkanlarının katılacağı gezi 11-14 Şubat 2026 tarihleri arasında Portekiz’in Lizbon, İspanya’nın Cordaba, Sevilla ve Granada kentlerine yapılacak.

Bu kentlerin yerel yönetim yaklaşımlarını, deprem hazırlıklarını ve mimari zenginliklerinin kente katkılarını yerinde inceleyerek görüşmeler yapacağı Belediye Başkanları’ndan biri de Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir olacak.