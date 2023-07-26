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Erkan Yıldız, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Av. Arda Afat ile birlikte 28 işçinin görevine son verilmesi üzerine Öz İplik İş Sendikası temsilcilerinin yaptığı eyleme destek verdi.

Hak-İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası yetkilileri, sendikal faaliyetlerinin engellendiğini belirterek işten çıkarılan işçilerle birlikte fabrika önünde eylem yaptı.

İşçilerin ve sendika temsilcilerinin eylemine katılan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, tekstil işçilerinin hak ettiği ücreti alamadığını, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılmalarının son derece üzüntü verici bir durum olduğunu belirterek, işçiler işlerine iade edilene kadar ve haklarını alıncaya kadar olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Sendika temsilcilerinin ve işçilerin taleplerini dinleyen Erkan Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermekte olan dünyaca ünlü tekstil fabrikasında çalışmakta olan beden işçisi kardeşlerimiz, sendikaya üye oldukları için işveren tarafından işlerine son verilmiştir. Tekstil işçilerimizin hak ettiği değeri görmediği, mevcut hükümetin bu konuda taviz verdiği bilinmektedir.

Sendikal hakların engellenmesinin suç olduğunu, işten çıkarılan işçilerin bir an evvel işlerine devam etmesi için mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

Biliyoruz ki söz konusu fabrika, Çorum'un en köklü, babadan süregelen bir tekstil fabrikasıdır. Büyümesinde tüm Çorum’un emeği olduğuna, köklerini Çorum halkından aldığına inanmaktayız. O yüzden Çorum’un öz evlatlarını yeniden işe almalarını, evlerine rahat ve huzurlu gitmelerini sağlamalarını talep ediyoruz. Tüm işçi kardeşlerimizin haklı mücadelesinde yanlarında olacağız.”