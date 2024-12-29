Safi Çorum Şeker Fabrikası, 23 Nisan Ortaokulu 6/A sınıfı ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10/C sınıfı öğrencilerini fabrikada ağırladı.

‘EĞİTİM KURUMLARI İLE KURDUĞUMUZ BAĞ GENÇLERİN GELİŞİMİNE KATKI SUNUYOR’

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Safi Çorum Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin, fabrika olarak eğitim kurumları ile kurdukları güçlü bağların önemine inandıklarını ve gençlerin gelişimine katkı sunmayı bir görev olarak gördüklerini belirterek, “Bu anlayışla, Çorum 23 Nisan Ortaokulu 6/A sınıfı ve Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10/C sınıfı öğrencilerini fabrikamızda misafir ettik” dedi.

ŞEKER PANCARININ TARLADAN SOFRAYA UZANAN HİKAYESİNİ DENEYİMLEDİLER

Ziyarette öğrencilere, şekerin tarladan sofraya uzanan yolculuğunu deneyimlere fırsatı sunduklarını aktaran Ali Yetkin, “Üretim süreçlerini yerinde görerek emeğin ve teknolojinin nasıl bir araya geldiğine şahit oldular. Bunun yanı sıra, uzman ekiplerimiz tarafından özel bir eğitim sunumu gerçekleştirildi. Bu sunumda, şeker üretimi, çevreye duyarlı üretim teknikleri ve fabrikanın tarihçesi gibi önemli bilgiler paylaşıldı” diye konuştu.

‘ÖĞRENME AZMİ VE MERAKI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR’

Gençlerin öğrenme azmi ve merakının kendilerini her zaman gururlandırdığını vurgulayan Yetkin, “Onların, üretim süreçlerimizi yakından tanımaları ve bu deneyimi yaşamaları bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Safi Çorum Şeker olarak, geleceğin bilgiyle donanmış, çevresine duyarlı bireyler tarafından inşa edileceğine inanıyoruz.

‘EĞİTİM ETKİNLİKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Bu anlayışla, öğrenci ziyaretlerimizi ve eğitim etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Ziyaretleriyle bizlere enerji ve umut veren Çorum 23 Nisan Ortaokulu 6/A sınıfı ve Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10/C sınıfının kıymetli öğrenci ve öğretmenlerine bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” açıklamasında bulundu.