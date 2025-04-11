İskilip Belediyespor’da güreş antrenörü Adem Uysal kulüp başkanı Mehmet Hazır ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan İskilip Belediyespor Başkanı Mehmet Hazır, kulüp olarak ilçe gençliğine spor kültürü oluşturmak için yapılan çalışmalara kulüp olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

İskilip Belediyespor antrenörü Adem Uysal ise kulüp olarak planlı ve disiplinli bir şekilde eğitime katkı sunmalarının en büyük öncelikleri olduğunu belirterek ‘Belediye Başkanımız İsmail Çizikci ve Kulüp Başkanımız Mehmet Hazır’a destekleri için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde kulüp olarak çok daha aktif ve çalışma yaparak ilçe gençliğinin spor kültürü oluşturmaya çok daha yoğun çalışma yapacağız’ dedi.