Samsun 631. Alaçam Geyikkoşan Hıdırellez Yağlı Güreşlerinde Belediye İskilipspor kulübü pehlivanları iki birincilik bir ikincilik ikide üçüncülük kazandılar.

Çarşamma günü Samsun Alaçam sahasında yapılan güreşlerde Belediye İskilipspor kulübünden Ferhat Yiğit Deste Küçük Boy’da Hasan Şentürk Minik 2 Boy’da tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazandılar. Teşvik 2 Boy’da Hasan Hüseyin Sert ise finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Deste Küçük Boy kategorisinde Yunus Emre Battal ve Deste Küçük Boy’da Mürsel Aslan ise kategorilerinde üçüncü olarak bronz madalya aldılar.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci pehlivanları Samsun Alaçam’da yalnız bırakmadı. Çizikci pehlivanları ödül töreninin ardından tebrik ederek başarılarından dolayı kutladı.

Başkan Çizikci her zaman desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Güreş Antrenörü Adem Uysal da Belediye Başkanı Çizikci’ye kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.