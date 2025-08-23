Minikler futbol turnuvasında gruplarda heyecan dün akşam oynanan maçlarla sona erdi.

Gruplarda son maçlar öncesinde B grubundan ikinci tura yükselen takım belli oldu. Diğer gruplardan ise çıkacak takımlar son maçların ardından belli olacak.

A grubunda dördüncü maçlar sonunda Çorum Anadolu FK takımı üç galibiyet bir mağlubiyet ile 9 puanla lider durumda bulunuyor, Grupta son maçında dün akşam 6 puanla dördüncü sırada bulunan Çorum İdman Yurdu ile karşılaştı.

Bu maçı kazanması halinde gruptan birinci olarak ikinci tura yükselecek. Dört maç sonunda 7 puanla ikinci sırada bulunan Fetih Gençlikspor son maçınrda 3 puanla son sırada yer alan Mor Menekşelerspor karşısında kazanarak ikinci tura yükselmeyi başaracak.

B grubunda ise gruptan ikinci tura yükselen iki takım Arca Çorum FK ile Vefa Gençlikspor takımları dün akşam son maçlarında birbirleri ile karşılaştı ve bu maç sonunda gruptan birinci ve ikinci çıkacak takım belirlenecek.

C grubunda ise Mimar Sinanspor ile Gençlerbirliği takımları dört maç sonunda 10’ar puanla ilk iki sırada bulunuyor. Mimar Sinanspor son maçında 6 puanlı 1907 Gençlikspor ile karşılaşırken Gençlerbirliği ise 7 puanla üçüncü sıradaki Hitit Anadoluspor ile karşılaştı. Bu maçı iki takım kazanması halinde gruptan ikinci tura yükselen iki takım belli olacak.

Dün akşam oynanan maçlar sonunda ikinci tura yükselen takımlar pazartesi günü altı takım çeyrek finale yükselmek için iki takım ise çeyrek finale yükselmek için karşılaşacaklar.