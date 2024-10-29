Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki 34 HTR 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Oruç'un kullandığı 06 DGP 477 plakalı hafif ticari araç, Çorum-İskilip kara yolunun 30. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Yusuf Oruç ve Döne Oruç olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Ahmet K. ile araçta bulunan Nuh İ. ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.