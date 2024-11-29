İskilipgücüspor kulübü İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yağmurluk hediye etti.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcularına yağmurluk hediye etti.

İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süreyya Uğur, okulun sporcularına yağmurluk hediye eden İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu’ya teşekkür etti.

Armutcu’da öğrenci sporcularına yağmurlukları hayırlı olsun dileğinde bulundu ve İskilipgücüspor olarak hayatı paylaşmaya her alanda devam edeceklerini söyledi.