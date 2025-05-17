İskilipspor’dan Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye teşekkür ziyareti.

İskilipspor Başkanı ve Denetleme Kurulu Başkanı Kazık Çivek ve Teknik Sorumlu Galip Gül, İsmail Çizikci’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Çizikci’ye 1979-80 sezonunda formasını giydiği İskilipspor takım fotoğrafları hediye edildi.

Sezon içerisinde kulübe verdiği destekten dolayı Başkan Çizikci’ye teşekkür eden İskilipspor kulübü ilçe gençliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci’de İskilipspor yönetimine ziyareti ve anlamlı hediyesi için teşekkür etti ve gençlerin ve çocukların daha fazla spora yönelmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söyledi.