Çorum 'un İskilip ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Çizikci kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Çizikci 4 bin 170, MHP adayı Ahmet Sağlam 3 bin 41 oy aldı.

İSMAİL ÇİZİKÇİ KİMDİR?

İsmail Çizikçi, 1961’de Çorum İskilip’te doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Çizikçi, 1983 yılında Ankara PTT Başmüdürlüğünde başladığı memuriyet hayatında, 2000 yılında Çorum PTT Başmüdürlüğü, 2019-2023 yılları arasında ise PTT AŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde Pazarlama ve Satış Dairesi ve Eğitim Daire Başkanlığı yaptı.

İki çocuk babası olan Çizikçi, AK Parti'den İskilip Belediye Başkan adayı gösterildi.