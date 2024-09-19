Çorum 'un İskilip ilçesinde "Hazreti Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, İskilip Müftülüğünce Redif Kışlası Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Çoştu ise "Üsve-i Hasane olarak Hazreti Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu sunum yaptı.

Sosyal medya platformlarının insanı değerlerden uzaklaştırmaya başladığını belirten Coştu, "İnsan özünü biliyor. Özüne yaklaşmadığı andan itibaren çukura ve kötülüğe doğru yöneliyor. Günümüzde ahlak ya da ahlaksızlık konusu sık sık gündeme geliyor. Ahlakın buharlaşmasına şahit oluyoruz. Bu hepimizi ilgilendiren bir konudur. Bir anlamsızlaşma ve değersizleşme var. Sosyal medya ve farklı dijital platformlar bizi, insanı insan yapan özelliklerden, değerlerden uzaklaştırmaya başladı. Bu diğer toplumlar için de geçerlidir." dedi.

Konferansın ardından İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Çoştu’ya hediye takdim etti.

Konferansı, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, din görevlileri ile vatandaşlar dinledi.