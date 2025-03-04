Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işçi ile işveren arasında köprü olmaya devam ediyor.

İŞKUR İl Müdürlüğü her ay ve ihtiyaç duyulduğunda düzenli olarak yapılan toplu iş görüşmeleri devam ediyor.

Toplu iş görüşmelerinin bu seferki bölümü 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 14.00’da Alapala Makine Sanayi, Aksular Gıda Sanayi, Ersa Tekstil, İSVEA, Mutlukal Gıda Sanayi ve Vita Triko Tekstil Sanayi firmaların katılımıyla İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplu iş görüşmelerinde işveren yetkilileri ve iş arayanlar bir araya gelerek talep edilen mesleklere uygun kişiler belirlenip istihdama katılımları sağlandı.

