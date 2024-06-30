Emekli Öğretim Üyesi Dr. İsmet Altıkardeş’in din sosyolojisine yönelik katkıları üzerine yüksek lisans tezi yapıldı.

Emekli akademisyen Dr. İsmet Altıkardeş’in Din Sosyolojisi alanına yönelik katkıları üzerine Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans tezi hazırlandı.

Danışmanlığını Prof. Dr. Yakup Çoştu’nun yaptığı Büşra Ilıca’nın hazırladığı “İsmet Altıkardeş’in Din Sosyolojisine Katkıları” konulu yüksek lisans tezi, Prof. Dr. Sefer Yavuz ve Prof. Dr. Macid Yılmaz’ın jüri üyeliklerini yaptığı tez savunmasında başarılı bulundu.

Uzun yıllar Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapan Dr. İsmet Altıkardeş, çalışmalarının lisansüstü bir tez kapsamında değerlendirilmiş olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tezin danışmanlığını yürüten İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yakup Çoştu da ahde vefa örneği olarak bu tez çalışmasının anlamlı olduğunu belirterek, Altıkardeş’e sağlıklı uzun ömürler diledi.

Tez savunmasında İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerde hazır bulundu.

DR. İSMET ALTIKARDEŞ KİMDİR?

İsmet Altıkardeş 1942 yılında Çorum merkezde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu’nda, 1954-1957 yıllarında ise Çorum merkez Kur’an Kursu Hocası Kemal Erdin Beyefendiden hafızlığını tamamlamıştır. Orta ve lise öğrenimini Çorum merkez İmam Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır (1963). Yüksek tahsilini İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde tamamlayarak 1968 yılında mezun olmuştur.

İlk görev yeri kura sonucunda Çorum merkez İmam-Hatip Lisesi Meslek dersleri hocası olarak göreve başlamıştır. Sonraki yıllarında İmam-Hatip liselerinde okul müdürü olarak idarecilik görevlerini sürdürmüştür (9 Aralık 1972- Yozgat Merkez İmam-Hatip Lisesi; 17 Temmuz 1977- Amasya Merkez İmam-Hatip Lisesi, 18 Kasım 1982- Kocaeli Merkez İmam-Hatip Lisesi). 24 yıl Orta öğretimde öğretmenlik ve idarecilik görevinde bulunmuştur.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans, 1991’de aynı üniversite ve aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır.

2 Ağustos 1992’de Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atanmıştır.21 Eylül 1996’da önce Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2006 yılında Hitit Üniversitesinin kurulmasıyla Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndaki öğretim üyeliği görevini, 2014 yılında emekli oluncaya kadar devam ettirmiştir.