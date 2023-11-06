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Katil İsrail hükümetinin Filistin’de kayıtlara geçen katliam ve soykırımına karşı bir tepki de Hitit Üniversitesi’nden geldi.

O ÜRÜNLERİN TÜM KANTİNLERDE SATIŞI KALDIRILDI

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, üniversiteye bağlı tüm kantinlerde Filistin’de yaşanan zulme destek veren markalara ait ürünlerin satılmaması kararı aldı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada, “Üniversite kantinlerinde Filistin’de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren markalara ait ürünlerin satışının yapılmamasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.