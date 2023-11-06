Katil İsrail hükümetinin Filistin’de kayıtlara geçen katliam ve soykırımına karşı bir tepki de Hitit Üniversitesi’nden geldi.

O ÜRÜNLERİN TÜM KANTİNLERDE SATIŞI KALDIRILDI

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, üniversiteye bağlı tüm kantinlerde Filistin’de yaşanan zulme destek veren markalara ait ürünlerin satılmaması kararı aldı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI

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Yapılan açıklamada, “Üniversite kantinlerinde Filistin’de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren markalara ait ürünlerin satışının yapılmamasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.