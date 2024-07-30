Filistin Platformu, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da PTT binası önünde düzenleyeceği “İsrail'i Tel'in Gazze'ye Destek” mitingine tüm Çorumluları davet etti.

Filistin Platformu Sözcüsü Hüseyin Kılıç ile Yürütme Kurulu Üyesi Turhan Candan dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştü.

MİTİNG CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 19.00’DA

3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da PTT binası önünde düzenleyecekleri mitinge tüm Çorumluları davet eden Hüseyin Kılıç ve Turhan Candan, konuşmacı olarak Radyo-TV Programcısı Nur Haktan’ın katılacağını ifade ederek, “İsrail’in saldırılarına karşı Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını ve seslerini dünyaya duyurmak için 03 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da PTT binası yanında gerçekleşecek olan mitingimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dediler.

PARTİLERE VE STK’LARA TEŞEKKÜR

Tüm siyasi partilerin il başkanlarını ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini davet ettiklerini aktaran Kılıç ve Candan, daha önce yaptıkları mitinglere olan desteklerinden dolayı da teşekkür ettiler.