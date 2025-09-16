Arca Çorum FK cuma akşalı İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla başladı. Ligde dört haftalık galibiyet serisini hafta sonu sahasında Vanspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puanlarını kaybeden kırmızı siyahlı takım bir günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde tesislerde haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Tahsin Tam haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Vanspor maçını değerlendirdi ve bu maçla ilgili mevkisel olarak uyarılarda bulundu. Kaybedilen iki puanın telafisi için İstanbulspor maçını kazanmak zorunda olduklarını belirterek futbolculardan aynı ciddiyetle çalışmalarını istedi. Kırmızı Siyahlı takım haftanın ilk antrenmanı toplu olarak yapılan ısınma koşusunun ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde ise çabukluk hareketleri ile Çorum FK haftanın ilk antrenmanını tamamladı.