Çorum ili Mecitözü İlçesi Kozören Köyü Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği tarafından, Çorumluları bir araya getiren birlik kurbanı programı düzenlendi.

İstanbul Maltepe Cem Evi’nde gerçekleştirilen ve Çorum İli Mecitözü İlçesi Kozören Köyü Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği Başkanı Serkan Karaca tarafından organize edilen birlik kurbanı programı; İstanbul’da yaşayan Çorumluları, dernek temsilcilerini, siyasetçileri, Çorumlu iş insanlarını ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Programa; Tuğra Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz yücel, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Karaağaç, Maltepe CHP İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Bektaş, Maltepe CHP İlçe Teşkilatı, Pendik Çorumlular Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Ercan Gobel, Çorumlular Federasyonu Başkanı Ercan Koşar, Maltepe Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Çağlar, Çorum Ortaköy Dernekler Federasyonu Başkanı Satılmış Binkaya, Tuzla Çorumlular Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, DEVA Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, İstanbul DEVA Partisi İlçe Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu, Maltepe DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Tekin, İstanbul Deva Partisi İl Başkan Danışmanı Sultan Otlu, Çorum Mecitözü Üçköy Dernek Başkanı Ertuğrul Göl, Maltepe AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Özcan, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Eren Akkaya, Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni ve Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ile çok sayıda misafir katıldı.

Cem evinde düzenlenen birlik programı kapsamında dualar yapıldı.

Yapılan duaların ardından misafirlere yemek ikramında bulunuldu.

Programda Çorum İli Mecitözü İlçesi Kozören Köyü Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği Başkanı Serkan Karaca, derneği kurmaktaki amaçlarının kültür ve gelenekleri yaşatmak, yeni nesillere örf ve adetleri benimseterek birlik beraberliği geliştirmek olduğunu kaydetti.

Karaca, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daim olması temennisinde bulundu.

Programda emeği geçen Çorum İli Mecitözü İlçesi Kozören Köyü Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ali Taş, Genel Sekreter Kamil Yıldırım, Sayman Özkan Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cömert ve Ecevit Kırcı’ya teşekkür eden Başkan Karaca, “Ben diye bir şey söz konusu değil. Bundan sonra da yapacağımız her çalışmada birlik ve beraberliği güçlendirmek adına hep birlikte misafirlerimizin yanında olacağız” dedi.