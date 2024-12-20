Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'nın rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, bugün saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
3.torbadan kuraya katılan kırmızı siyahlılar C grubunda yer aldı.
Galatasaray, Başakşehir, Eyüpspor, Konyaspor ve Boluspor'un yer aldığı grupta kırmızı siyahlılar 2 maç evinde 1 maç deplasmanda oynayacak.
Çorum FK ilk maçında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
Ardından Başakşehir'e konuk olacak kırmızı siyahlılar son maçta ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.
Çorum FK ilk maçını 7-8-9 Ocak'ta yapacak.
3 maçın ardından gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.