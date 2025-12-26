11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı.

TBMM’de kabul edilen 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçları kapsıyor ve ilk etapta 40 binin üzerinde hükümlünün tahliye olması bekleniyor.

Bu kapsamda edindiğimiz bilgiye göre, ilk etapta Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 190, İskilip Cezaevi’nde ise yaklaşık 350 civarında mahkumun tahliye olacağı öğrenildi.