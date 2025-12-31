Arca Çorum FK’nın ligin ilk yarısında oynadığı 19 maçta en fazla forma giyen isim Joseph Attamach olurken ikinci yarıda Yusuf Erdoğan onu da az farkla Erkan Kaş izledi.

Ligin ilk yarısında kırmızı siyahlı takımın ligde oynadığı 19 maçın tamamında forma giyen Joseph Attamach toplam 1593 dakika oyunda kaldı.

Tecrübeli futbolcu son maçta Erzurumspor karşılaşmasında maçı tamamlamadan oyundan çıktı.

Ligde son dört maça kadar staper mevkiinde forma giyen Attamach son dört maçta ise sağ bekte görev yaptı.

Kırmızı siyahlı takımın en fazla forma giyen ikinci ismi ise Yusuf Erdoğan oldu.

Tecrübeli futbolcu iki maç sakatlığı nedeni ile forma giyemediği ilk yarıda 17 maçta toplam 1437 dakika oyunda kalarak ikinci sırada yer aldı.

Ligde 18 maçta forma giyen tecrübeli sol bek Erkan Kaş ise 1432 dakika ile un fazla oyunda kalan üçüncü isim oldu.

Çorum FK’nın bu sezon ligde 19 maçında da forma giyen Emeka Eze ise 1300 dakika oyunda kalan dördüncü futbolcu oldu.

Bu sezon başında Çorum FK ile anlaşan tecrübeli isim Pedrinho ligde 17 maçta forma giydi ve 1274 dakika oyunda kaldı.

Ligde son dört maçta sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Oğuzhan Gürbulak 16 maçta kırmızı siyahlı takımda forma giydi ve toplam oyunda kaldığı süre 1198 dakika oldu. Onu bir dakika ile 18 maçta 1197 dakika ile oyunda kalan Samudio oldu.

Takım kaptanı Ferhat ise ligde 18 maçta toplam 1175 dakika oyunda kalan isim oldu.

Son haftalarda bahis soruşturması kapsamında ceza yiyen Arda Hilmi Şengül 13 maçta kırmızı siyahlı forma ile çıktığı maçta toplam 1155 dakika oyunda kaldı.

Yine bahisten ceza alana kadar takımın değişmez isimlerinden Üzeyir Ergün 13 maçta forma giydi ve toplam 1110 dakika sahada kaldı.

Sezon başı sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen kaleci Sehiç ligde sonraki 12 maçta oynayan isim oldu ve sahada kaldığı süre toplam 1080 dakika oldu. Transferin son döneminde kadroya katılan Oğulcan Çağlayan ise ligde 15 maçta forma giydi ve 886 dakika oyunda kaldığı süre oldu.

Diğer son dönem transferi Daniel Aleksiç de 11 maçta kırmızı siyahlı formayı 658 dakika giydi.

Caner Osmanpaşa cezalar sonrasında giymeye başladığı forma ile 11 maçta toplam 589 dakika oyunda kaldı.

Cemali Sertel de 9 maçta kırmızı siyahlı takımla maça çıktı ve oyunda kaldığı süre ise 438 dakika oldu.

Kaleci Ahmet Said Kıvanç kırmızı siyahlı takım kalesini dört maçta korudu ve toplam 360 dakika oyunda kaldı.

Atakan Akkaynak 17 maçta kadroda yer aldı ve 350 dakika oyunda kaldığı süre oldu.

Kaleci Hasan Hüseyin Akınay bu sezon iki maçta 180 dakika Çoorum fK formasını giyerken 8 maçta forma giyen Eren Karadağ ise 159 dakika oyunda kaldı.

Geraldo 2 maçta 71 dakika Atakan Cangöz 4 maçta 49 dakika, Serkan Akyıldız 5 maç 40 dakika genç Taha Reçber ise bir maçta 5 dakika oyunda kaldılar.