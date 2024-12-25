Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Bu rakamla net asgari ücrete önceki yıla göre yüzde 30 artış yapıldığını aktaran Bakan Işıkhan, 2002'den bu yana, asgari ücreti reel olarak 4 katına yakın seviyeye çıkardıklarını söyledi.

Işıkhan, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işvereninin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üreteninin, işvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir." dedi.

İŞVEREN DESTEĞİ 1.000 LİRA OLDU

Komisyonda işveren tarafını temsil eden TİSK'in pazarlık masasındaki diğer gündemi ise işverene sağlanacak olan asgari ücret desteği oldu. Bakan Işıkhan, 2024 yılında net asgari ücretin devlet tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile 17 bin 2 lira olarak uygulandığını anımsatarak, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.