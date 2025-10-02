Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İtfaiye Teşkilatı’nın 310. kuruluş yıl dönümü ve 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla, İtfaiye Müdürlüğü personelini makamında ağırladı.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı ve itfaiye personeli katıldı.

İtfaiye Teşkilatı’nın yıl dönümünü kutlayan Başkan Aşgın, “Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gecesini gündüzüne katan İtfaiye Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ve İtfaiyecilik Haftası kutlu olsun” dedi.

İtfaiye personelinin fedakâr çalışmalarını takdir eden Başkan Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm personele teşekkür etti.

İtfaiyeciliğin yalnızca yangınlara müdahale ile sınırlı olmadığını belirten Başkan Aşgın, itfaiye personelinin trafik kazaları, su baskınları, mahsur kalma olayları ve hayvan kurtarma gibi pek çok alanda büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını vurguladı.

Göreve geldikleri günden bu yana itfaiyenin kapasitesini artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını ifade eden Aşgın, “İtfaiye teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana milletimizin can ve mal güvenliğinin en büyük teminatlarından biri olmuştur. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz de bu onurlu teşkilatın şehrimizdeki temsilcisidir. Sizlerin gayreti ve hemşehrilerimizin desteğiyle, Çorum’u daha güvenli bir şehir yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda İtfaiyecilik Haftası anısına pasta kesildi ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından Başkan Aşgın’a çiçek takdim edildi.